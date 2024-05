Incident à l'AIBD : Sortie de piste d'un avion de TRANSAIR, 19 blessés dont 4 graves

Un potentiel drame a été évité de justesse à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar lorsque l'avion de type B737/300, affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie TRANSAIR, a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage, aux environs de 1 heure du matin ce jeudi 9 mai 2024.



Selon les informations fournies par la cellule de communication de l'AIBD, l'aéronef transportait 78 passagers, parmi lesquels 11 ont été blessés, dont 4 grièvement. Six autres passagers légèrement blessés ont été admis en observation dans les services médicaux de l'aéroport. Cette situation a entraîné la fermeture temporaire de l'Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD), avec une réouverture prévue dans les prochaines heures.



Dès la réception de l'alerte, les autorités aéroportuaires ont déclenché le plan d'urgence, mobilisant ainsi tous les services d'urgence pour l'évacuation des passagers et leur prise en charge conformément aux protocoles établis.



Les circonstances précises de l'incident demeurent encore inconnues, mais une enquête est déjà en cours pour déterminer les causes de la sortie de piste, selon les sources. Des experts de l'aviation, ainsi que des représentants de la compagnie aérienne concernée, sont sur place pour examiner attentivement les données de vol et interroger les membres d'équipage."