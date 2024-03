Incendie dévastateur au marché central de Mbour : cinq magasins consumés par les flammes

Hier soir, entre 23h et minuit, un violent incendie a éclaté au marché central de Mbour, détruisant complètement cinq magasins.



Les flammes ont englouti deux magasins de chaussures, deux ateliers – l'un de couture et l'autre de cordonnerie – ainsi qu'un salon de coiffure.



Cette tragédie plonge les tailleurs dans une profonde détresse, d'autant plus que les fêtes de Pâques et de Korité approchent à grands pas.