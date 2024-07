Incendie Ravage une Boutique à Kédougou Suite à un Court-Circuit

Une boutique du quartier Dandé Mayo, à Kédougou, a été réduite en cendres ce vendredi matin après un incendie causé par un court-circuit, selon des témoins. Le feu s'est déclaré aux alentours de 11 heures et s'est rapidement propagé, détruisant entièrement la boutique et toutes ses marchandises.



Bécaye Sissoko, un témoin présent sur les lieux, a expliqué que l'incendie a été favorisé par une installation électrique non conforme près de bouteilles de gaz. Malgré les efforts pour éteindre le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, rien n'a pu être sauvé des flammes.