Inauguration du Centre de Secours et d'Incendie de Keur-Massar par Jean Baptiste Tine

Le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine, a inauguré vendredi le Centre de secours et d’incendie situé à Keur-Massar, en périphérie de Dakar. Selon lui, cette nouvelle structure de proximité permettra de réduire les délais d'intervention et d'atténuer les impacts des incidents.



Ce nouveau poste de la brigade nationale des sapeurs-pompiers vise à être ‘’au plus près des citoyens afin de réduire les délais d'intervention dans le cadre de la sécurité civile, minimiser les conséquences des sinistres et, lorsque des vies sont en jeu, (…) intervenir le plus rapidement possible’’, a-t-il déclaré lors de la cérémonie.



L’installation de cette nouvelle station s'inscrit dans la vision des autorités en matière de sécurité civile de proximité, qui consiste à rapprocher les services des utilisateurs pour une plus grande rapidité d’intervention et ainsi prévenir les situations critiques. Jean Baptiste Tine a affirmé que ce ‘’concept novateur’’ d'un poste intégré de secours et d’incendie devrait servir d’exemple à l’ensemble des forces de sécurité du pays.



Il a également exprimé sa conviction que ‘’d'autres unités similaires seront installées à travers le pays, tant pour les sapeurs-pompiers que pour la police et la gendarmerie nationale’’.



D’après lui, des retards dans les interventions à Keur-Massar étaient souvent observés car les sapeurs-pompiers devaient venir de Dakar ou d'autres départements voisins.



