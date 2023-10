Inauguration de la Nouvelle Maternité à Thiès : Un Pas en Avant pour la Santé Maternelle et Infantile

Dans une démarche résolument tournée vers l'amélioration de la santé maternelle et infantile, le président du conseil départemental de Thiès, Ciré Dia, a inauguré la nouvelle maternité de la région. Cet établissement moderne est le fruit d'une coopération exemplaire entre La Toscane (Italie) et le conseil régional de Thiès.



Lors de la cérémonie d'inauguration, M. Dia a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires italiens de La Toscane et de Florence. Leur contribution financière a été essentielle à la réalisation de ce projet ambitieux.



Dans son discours, Ciré Dia a mis en avant l'engagement du gouvernement sénégalais en faveur de la santé publique. Il a rappelé que l'accès aux soins pour tous, et en particulier la santé de la mère et de l'enfant, est une priorité nationale. La nouvelle maternité est un témoignage concret de cet engagement.



Les femmes enceintes de la région bénéficieront désormais d'un suivi médical de qualité, assuré par des sages-femmes dévouées et compétentes. Cette structure sanitaire de pointe vise non seulement à offrir des conditions d'accouchement optimales, mais aussi à lutter efficacement contre la mortalité infantile et maternelle.



M. Dia a conclu son discours en soulignant l'impact positif que cette maternité aura sur la vie des femmes et des enfants de la région. Il a exprimé l'espoir que cette initiative inspire d'autres régions du Sénégal à investir davantage dans la santé maternelle et infantile.