Inauguration d'une Piscine Olympique à l'École Nationale des Sapeurs-Pompiers de Thiès

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a inauguré vendredi une piscine olympique à l’École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès, une installation d'une valeur de 500 millions FCFA. Cette piscine de 900 mètres carrés, avec des dimensions de 50 mètres de long sur 18 mètres de large et une profondeur allant de 1,5 à 2 mètres, a été construite en environ neuf mois par l'entreprise Gana Bâ.



Composée de neuf couloirs de nage pour les compétitions, elle est également équipée d'un local technique pour le traitement automatique de l'eau. Une tribune avec gradins et un espace VIP sont également présents autour du bassin.



Accompagné du général de brigade Mamadou Ndoye, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Jean-Baptiste Tine a déclaré que cette piscine représente une avancée significative pour l'école et pour le pays. Elle servira à former les personnels militaires à la natation dans des conditions optimales de sécurité, et permettra à la population de Thiès de profiter de cette infrastructure dans le cadre du concept armée-nation.



Le ministre a ajouté que cette piscine, qui a coûté 500 millions FCFA, offre une infrastructure de classe mondiale aux sportifs sénégalais, capable d'accueillir des compétitions internationales. Il a également mentionné la possibilité d'y organiser des compétitions lors des prochains Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal.



Lors de la cérémonie d'inauguration, des démonstrations de différents types de nage et des exercices de sauvetage ont été effectués. Jean-Baptiste Tine a profité de l'occasion pour visiter les locaux de l’École nationale des sapeurs-pompiers et appeler à renforcer la sensibilisation sur les risques de noyade, surtout en période de canicule et de vacances.



Le ministère de l'Intérieur, par le biais de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a déployé des moyens importants sur les plages pour prévenir les cas de noyade et limiter les dégâts potentiels.