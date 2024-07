Importance de la Sensibilisation aux Dangers de l'Usage Non Encadré des Technologies Numériques par les Enfants

Mamadou Aliou Diallo, inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Linguère, a insisté dimanche sur la nécessité de sensibiliser les élèves et les parents aux dangers liés à l'utilisation des technologies numériques sans encadrement.



"Nous avons profité de cette célébration pour informer les élèves et les parents des dangers associés à l'utilisation non encadrée des technologies numériques par les enfants", a-t-il affirmé.



Mamadou Diallo a partagé ces réflexions avec la presse locale après la cérémonie officielle célébrant le centenaire de l’école élémentaire Birame Seck.



"Ces outils peuvent être à double tranchant s'ils ne sont pas utilisés judicieusement", a-t-il ajouté.



Il a souligné les dangers potentiels liés à une utilisation non surveillée de ces technologies, en insistant sur "la nécessité d'une surveillance accrue et d'une responsabilité parentale renforcée".



Le comité d’organisation, présidé par Mamadou Thiobane, s'est réjoui du "bon déroulement des activités qui se sont étalées sur trois jours". Il a également annoncé des "initiatives pour moderniser l’école et en faire un centre d’excellence".



"Nous avons aussi profité de cette occasion pour aborder les défis liés aux infrastructures de l’école, afin de la transformer en un véritable centre d’excellence éducative", a ajouté M. Thiobane.



L'événement a été marqué par un hommage émouvant rendu à l’inspecteur Alioune Ndiaye, décédé peu avant les festivités. L’IEF de Linguère a rappelé son "dévouement exemplaire à l’éducation à Linguère".