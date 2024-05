Implication des Forces de Défense et de Sécurité dans la distribution des semences lors de la campagne agricole

Lors du conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2024-2025, tenu au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé un changement majeur dans la distribution des semences. Désormais, cette responsabilité sera confiée aux Forces de Défense et de Sécurité, en parallèle à une démarche de digitalisation.



Ousmane Sonko a affirmé que les ressources allouées à l'agriculture seront désormais dirigées vers ceux qui la pratiquent. Il a souligné la nécessité de rupture dans l'organisation et les procédures, avec la mise en place d'un dispositif organisationnel qui s'étendra au-delà de la prochaine saison des pluies, grâce à la digitalisation de la distribution des intrants agricoles et à leur sécurisation par les forces de défense et de sécurité.



Malgré les investissements massifs dans le secteur agricole ces dernières années, les résultats escomptés n'ont pas été atteints, a noté le Premier ministre. Il a également évoqué une refonte des mécanismes de subvention et de financement pour assurer une distribution adéquate des semences.



Cette nouvelle approche, qualifiée de première du genre depuis l'arrivée au pouvoir du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera accompagnée de sessions de renforcement des capacités pour informer et former les acteurs agricoles sur ces changements.