Implantation institut Cheikh Ahmed Sakhir Lô à Thiénaba : Les acteurs du projet interpellent les autorités

Ce week-end, les autorités administratives, coutumières et religieuses ont toutes participé à la cérémonie de pose de la première pierre du complexe islamique Ahmed Sakhir Lô à Thiénaba Gare. Ce temple du savoir enseignera tous les cours de l'enseignement supérieur classique et autres commodités nécessaires. C'est l'ambition de la direction du Daara-internat Ahmed Sakhir Lô à Thiénaba qui a une superficie de 7 hectares dans cette localité religieuse où les responsables dudit Daara entendent réaliser leur plus grand projet de complexe islamique. L'information a été donnée par le directeur du Daara en question, Mohamed Niang. Ce dernier et ses collègues, à l'occasion de cette cérémonie ont interpellé les autorités de l'Etat compétentes en la matière afin de les accompagner dans la réalisation du projet de construction du grand complexe islamique de Thiénaba Gare. Ceci entre dans le cadre de la politique de modernisation des Daara du pays par l’Etat.