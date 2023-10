Immigration irrégulière à Saint-Louis : 143 migrants interceptés

Saint-Louis - La Marine nationale a réussi une opération majeure en interceptant une pirogue transportant 143 migrants, dont 11 femmes et 12 enfants, tentant de rejoindre illégalement d'autres territoires. Malheureusement, un décès a été enregistré et 14 personnes ont été gravement blessées lors de cette opération. Les autorités ont rappelé les dangers de l'immigration irrégulière et ont renforcé les mesures de sécurité le long des côtes.