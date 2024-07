Iliman Ndiaye sur l'influence de Gana Gueye dans son transfert vers Everton

Le milieu offensif sénégalais, Iliman Ndiaye, a récemment partagé que son compatriote et coéquipier en équipe nationale, Idrissa Gana Gueye, a joué un rôle crucial dans sa décision de rejoindre le club anglais d'Everton, déjà domicile de Gueye.



Everton a officialisé l'acquisition d'Iliman Ndiaye, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ce mercredi. Ndiaye, qui peut évoluer en tant que milieu offensif ou ailier, a signé un contrat de cinq ans.



Dans un communiqué publié par le club, Ndiaye a déclaré : "Kevin Thelwell [directeur du football d'Everton] et le manager [Sean Dyche] m'ont fait me sentir très désiré. Mon compatriote Idrissa a aussi contribué en vantant les mérites du club".



Âgé de 24 ans, Ndiaye a exprimé sa joie d'avoir rejoint Everton, où il retrouve son coéquipier de l'équipe nationale sénégalaise, Idrissa Gana Gueye. Il a également expliqué ce qui l'a motivé à choisir les Toffees : "C'est la grandeur du club, son histoire et le rôle que je peux jouer pour aider l'équipe à progresser. Je suis extrêmement enthousiaste et impatient de commencer".



aps



Né en France, Iliman Ndiaye a entamé sa formation au FC Rouen (2009-2011) avant de rejoindre l'Olympique de Marseille (2011-2012). Par la suite, il s'installe au Sénégal et joue pour le club de Dakar Sacré-Cœur jusqu'en 2016, année où il déménage en Angleterre.



En Angleterre, Ndiaye s'engage d'abord avec le Boreham Wood FC (2016-2019), mais c'est à Sheffield United qu'il débute sa carrière professionnelle de 2019 à 2023. Lors de la saison 2022-2023, il termine meilleur buteur de Sheffield United avec 14 buts et 11 passes décisives, contribuant ainsi à la montée du club en Premier League.



La saison suivante, il signe avec l'Olympique de Marseille, son "club de cœur", mais ne parvient pas à s'imposer. En 46 matchs avec l'OM, il marque seulement quatre buts et réalise cinq passes décisives.



Iliman Ndiaye s'est engagé pour cinq ans avec Everton et se dit impatient de faire vibrer les supporters des Toffees.