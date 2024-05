Ile de Gorée à Thiès: Le 43 ème anniversaire de la disparition de l'icône du reggae célébré ce 11 mai

Rédigé par Malick Sarr Gueye

43 ans après son décès, Thiès se souvient de Robert Nesta Marley qui reste toujours l'icône de la musique reggae. En ce samedi 11 mai 2024, un hommage est rendu au roi du reggae à l'Ile de Gorée à la cité du rail. En effet, les artistes Thiessois ont revisité les albums de la musique jamaïcaine et le mouvement rastafari…



Bob Marley est l'un des artistes les plus emblématiques de tous les temps. Durant toute sa vie, il a transcendé les frontières culturelles du monde entier. Aujourd'hui, cet artiste planétaire est une légende vivante. Il reste dans la conscience collective.



Pour rappel, Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque. Il a longtemps considéré la musique reggae comme une philosophie qui a plus de solidarité, d'amour, de tolérance et surtout de justice sociale.