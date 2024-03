Idrissa seck: « le prochain Président de la République du Sénégal inaugure une ère de stabilité...»

Après avoir renouvelé ses vœux pour un mois de Ramadan et un Carême « d’exception » à l’ensemble de ses concitoyens, Idrissa Seck a prié pour que l’élection se déroule dans la paix et la tranquillité. Parlant de l'élection présidentielle , Idrissa seck estime que « le prochain Président de la République du Sénégal inaugure une ère de stabilité, de tranquillité, une ère de sécurité accrue pour les sénégalais et leurs biens, une ère de prospérité, d’emplois massifs pour notre jeunesse, une ère de vie moins chère, moins coûteuse pour les pères de familles. Je pris pour tous. Que le Sénégal sorte victorieux de cette élection » .