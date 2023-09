Idrissa Seck rend hommage à Serigne Saliou Touré

Le Président du parti Rewmi rend hommage à Serigne Saliou Touré rappellé à Dieu ce vendredi vers 2 H du matin . C'est avec tristesse que le leader de Rewmi, Idrissa Seck a appris le décès à Dieu de Serigne Saliou Touré. « Emu d’apprendre le rappel à Dieu de Serigne Saliou Touré, un homme généreux, éducateur et pacificateur à Thiès », a déclaré le président du parti Rewmi, idrissa Seck sur sa page Facebook Le leader politique présente ses condoléances attristées à sa famille, au Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et à tous les Thiessois. Serigne Saliou Touré, est décédé dans la nuit du vendredi. Thiès vient de perdre un grand Erudit du Coran, icône de la Communauté mouride. Il a marqué la ville de Thiès en tant que Pilier de l’apprentissage du Coran et des enseignements de Serigne Touba.