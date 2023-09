INEFJA Thiès : les déficients visuels à l'heure du numérique avec Force N

Rédigé le Mercredi 20 Septembre 2023 à 07:38 | Lu 34 fois | 0 commentaire(s)

Dans le cadre des activités numériques de Force N, les élèves du secondaire et moyen de l'INEFJA pourront désormais avoir accès à l'enseignement de l'informatique. Grâce à la force N, les apprenants à l'INEFJA auront l’opportunité, avec l’aide des encadreurs de l'Université numérique, de prendre un nouveau départ dans la maîtrise de l’éducation numérique. Pour l’année 2023, 10 étudiants ont été récompensés. Un dizaine d'ordinateurs ont été mis à leurs disposition pour la bonne pratique. Ce projet contribuera à corriger certaines inégalités sociales dans l'usage des TIC. Cette initiative Force N aura donc pour mission de faire bénéficier les plus vulnérables de ce programme et leur permettra, grâce au numérique, de développer un réseau relationnel.