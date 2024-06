ICS - Indemnisations allouées aux impactés des sites d'exploitation: Birahim Seck exhorte le gouvernement à agir pour cesser cette "injustice"

Rédigé le Dimanche 9 Juin 2024 à 19:47 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Un différend oppose le directeur général des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), Alassane Diallo et les impactés des sites d'exploitation. Après la publication d'une lettre dudit Dg précisant les ayants - droits aux indemnisations et les montants afférents, les impactés ont réagi et démenti. Ils continuent toujours à réclamer ce qui leur revient de droit jusqu'à ce que les ICS respectent leurs engagements à savoir le paiement de la totalité des 760.000.000 F CFA et l'évaluation des impacts restants. Sur cet état de fait, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck a rendu visite, samedi 08 juin 2024, aux populations des villages impactés par les ICS comme Gade, Ngomène, Ndomor, entre autres. Par la même occasion, M. Seck a dénoncé l'apartheid qui existe dans cette contrée de l'arrondissement de Méouane où les travailleurs des ICS sont bien logés, bien entretenus. Par contre, une autre partie des populations sont maltraitées et privées de leurs droits sociaux, économiques et culturels. "Depuis 10 jours des populations campent sous des bâches de fortune pour revendiquer leurs droits. Les femmes cuisinent même sous ces bâches", déplore - t - il avec amertume. Sur ce, il a invité les autorités concernées de se déplacer sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts causés par les ICS dans cette zone et s'enquérir de la situation des villages impactés.