Hommage de l'ONU à trois militaires sénégalais lors de la Journée internationale des casques bleus

Trois militaires sénégalais seront honorés lors de la Journée internationale des forces de maintien de la paix des Nations unies à New York, jeudi. Le sergent-chef Eugène Idrissa Badhyne Mingou, le caporal Ousseynou Diallo et le soldat de première classe Pierre Tama Boubane, ayant servi au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), seront salués, selon le Centre d’information des Nations unies basé à Dakar.



Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, déposera une gerbe en l'honneur de tous les casques bleus décédés, et présidera une cérémonie de remise de médailles à 64 militaires, policiers et membres du personnel civil, dont 61 ont perdu la vie l'année précédente. Le major Radhika Sen, une officière militaire indienne ayant servi au sein de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), recevra le prix du "Militaire de l’année pour la défense de la parité des genres".



Le Sénégal est le 13e plus grand contributeur de troupes et de personnel de police aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, avec plus de 1 200 soldats et policiers actuellement déployés dans les missions en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.