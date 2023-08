Hausse du prix de l'oignon au Sénégal: Le directeur du Commerce intérieur annonce une baisse

Depuis quelques jours le marché sénégalais connait une hausse des prix de l'oignon. Ce produit local est très prisé par les femmes pour pour assurer des plats succulents dans leurs foyers.



Certaines personnes disent que la rareté est causée par l'inflation qui gouverne le monde actuel. Mais, le directeur du Commerce intérieur, Serigne Diaw s'est prononcé hier lors du Comité régional de développement consacré pour les besoins de l'organisation du grand Magal de Touba.



Selon lui, 10 mille tonnes sont attendues cette semaine en provenance du Maroc et 40 mille autres seront réceptionnées la semaine prochaine, a - t - il rassuré lors du Crd consacré au Magal de Touba, l'information a été reprise par nos confrères du journal Le Quotidien.



Pour rappel, le prix de l'oignon sur le marché s'échange à plus de 1000 francs CFA et le sac coûte à 25000 francs CFA. Dans ce même sillage, le directeur général de l'Agence de régulation des marchés, Ansoumane Sané avait indiqué hier: "Les besoins du Sénégal en oignons sont estimés à 380 mille tonnes dans l'année pour une production de 400 mille tonnes".



