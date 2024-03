Hajj 2024 : les nouveautés introduites par la Délégation Générale au Pèlerinage

La Délégation Générale au Pèlerinage (DGP) a annoncé des changements majeurs pour le Hajj 2024, prévu du vendredi 14 au mercredi 19 juin aux Lieux Saints de l’Islam. Le Délégué Général au Pèlerinage, Docteur Aboubacar SARR, a présenté ces innovations, notamment la décentralisation des visites médicales dans les régions, facilitant ainsi les formalités pour les pèlerins. De plus, la Banque islamique a ouvert des agences régionales pour plus de commodité. Cette année, le séjour maximum est réduit à un mois pour alléger les dépenses des femmes. Pour l'année prochaine, la durée prévue est de 17 jours.



Le quota de pèlerins pour le Sénégal est de 12 860, dont 1 860 pour la DGP et 11 000 pour les opérateurs privés. Le premier vol est programmé pour le 27 mai 2024.



D'autres détails ont été révélés, tels que la date d'Arafat (15 juin 2024), le taux du Rial fixé à 162 FCFA pour 1 Rial, le budget de 1 milliard avec la nomination d'un gérant de la caisse d'avance, et les dates des opérations de plateforme. Le programme des vols comprend le premier vol le 27 mai, le dernier vol le 30 mai, le premier vol retour le 22 juin et le dernier vol retour le 25 juin 2024. Les compagnies aériennes Air Sénégal et Fynas se partagent chacune 50% du quota. Le package est fixé à 4 300 000 FCFA en 2024.



Actuellement, 1060 pèlerins sont inscrits avec la DGP et 700 préinscrits, tandis que les opérateurs privés comptent 4782 inscrits."