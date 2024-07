Habib Vitin: Un Nouvel Élan pour Thiès

Thiès, ville historique et culturelle du Sénégal, voit naître un mouvement ambitieux sous la direction de Maître Habib Vitin. Le mouvement "Thiès d'abord" vise à revitaliser la ville en mettant en avant l'économie locale, l'éducation, et l'engagement citoyen.

Habib Vitin appelle à l'information, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens pour un développement durable de Thiès et du Sénégal. Il met l'accent sur la formation et l'emploi des jeunes, le soutien aux femmes dans leurs activités locales, et la valorisation des personnes âgées.



Il insiste sur la transparence dans la gestion des affaires publiques et appelle à la publication de rapports importants de Mbour4 pour la population. Habib Vitin invite les jeunes à soutenir "Thiès d'abord" pour faire de Thiès une ville prospère et résiliente, essentielle au développement du Sénégal.



Lors du déjeuner suivant la cérémonie de lancement du mouvement "Thiès d'abord", Habib Vitin a marqué un coup fort en remettant des lots de matériels sportifs aux ASC de Dianéken, Wango, et Som, soulignant son soutien indéfectible aux associations sportives et culturelles locales. Cette rencontre a permis d'échanger sur les préoccupations des jeunes et de discuter des solutions pour répondre à leurs besoins.