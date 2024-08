Habib Vitin Renforce son Engagement pour le Développement Local à Thiès

Thiès, le 11 août 2024 - Fidèle à son engagement envers le développement local, Habib Vitin, président du mouvement "Thiès d'abord", a effectué une tournée stratégique dans plusieurs quartiers de Thiès ce dimanche. Cette initiative visait à consolider les liens avec les communautés locales tout en répondant concrètement à leurs préoccupations.

La tournée a débuté à Wally Dane, où Habib Vitin a soutenu l’équipe locale après leur qualification pour les phases nationales en leur remettant une enveloppe financière. Poursuivant son périple à Diassap, il a été chaleureusement accueilli par les résidents. Les discussions ont principalement porté sur la régularisation des groupements d’intérêt économique (GIE) locaux, en particulier ceux dirigés par des femmes. Habib Vitin s’est engagé à accompagner ces structures dans l’obtention de récépissés, une étape cruciale pour leur autonomisation économique. Il a également abordé les problèmes liés à l’éclairage public, promettant d'intervenir auprès des autorités compétentes pour améliorer la situation, tout en précisant que la gestion de l’éclairage public relève de la municipalité.

À Thionakh, les échanges entre Habib Vitin et les acteurs communautaires ont été particulièrement enrichissants. Les jeunes ont exprimé leurs aspirations à de meilleures opportunités de développement social et économique. En réponse, Habib Vitin a promis de soutenir leurs initiatives et a remis un important lot d'équipements à l'ASC locale. Il a également salué l’organisation d’un tournoi de football intergénérationnel, témoignant ainsi de son soutien aux activités sportives.

La tournée s’est poursuivie à Petit Thialy, où Habib Vitin a annoncé son intention de renforcer l’autonomisation des femmes par le biais de formations. Il a également promis de fournir des chaises aux femmes du quartier, leur offrant ainsi une source de revenu supplémentaire. Lors de son échange avec la présidente du GIE "And Soukali", il a réitéré son engagement à soutenir la formalisation des GIE pour un meilleur accès aux ressources nécessaires à leur développement.

La tournée s'est achevée au quartier Som, où Habib Vitin a participé à la finale de l'académie de football locale qu’il parrainait. Il a remis un lot d'équipements sportifs aux jeunes de l’académie, réaffirmant ainsi son soutien aux talents sportifs du quartier. En parallèle, il a rencontré les membres de l'association catholique "Sainte Philomène" et les femmes du groupe "Tableau Sœur", soulignant son engagement à poursuivre des actions concrètes pour leur épanouissement.

Cette tournée témoigne de la détermination de Habib Vitin à rester à l’écoute des habitants de Thiès et à leur apporter un soutien tangible, contribuant ainsi à renforcer le dynamisme et la cohésion sociale de la ville.

Solidarité de l'UPF Sénégal lors de la Journée sans Presse

Dakar, le 12 août 2024 - À l'occasion de la Journée sans presse prévue le 13 août 2024, la section sénégalaise de l'Union internationale de la presse francophone (UPF Sénégal) exprime sa solidarité au Conseil des éditeurs et patrons de presse (CDEPS). Conformément à ses statuts, l'UPF Sénégal se positionne fermement pour la protection de la presse, une mission d'autant plus cruciale en ces temps difficiles.

Depuis les années Covid-19, la presse sénégalaise traverse une période de crise marquée par des pertes d'emplois et des pressions diverses. Ces derniers mois, une pression fiscale accrue a asphyxié les entreprises de presse, avec des blocages de comptes pour redressement fiscal et la suspension de certaines conventions avec des sociétés d'État. Ces défis économiques menacent la survie des entreprises de presse et la sauvegarde des emplois.

Face à cette situation, l'UPF Sénégal appelle l'État à engager des discussions avec toutes les parties prenantes pour trouver des solutions communes. Une concertation sereine et inclusive est essentielle pour surmonter cette crise et assurer la pérennité des médias au Sénégal.