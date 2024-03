Habib Niang inaugure deux daaras modernes à Daaral Peulh à Thiès

Le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, a présidé ce vendredi l'inauguration de deux daaras modernes à Thiès, plus précisément à Daaral Peulh.



Ces deux écoles coraniques de dernière génération sont destinées à accueillir les enfants en internat sans frais.



Dans son allocution, le leader de "And Suxxali Sénégal" a souligné que ce projet vise à offrir aux jeunes la possibilité d'apprendre le Coran dans les meilleures conditions.



"En tant que citoyen, il est de mon devoir de contribuer au développement de mon pays. C'est pourquoi j'ai construit ces deux daaras afin de permettre à mes frères et sœurs qui désirent apprendre le Coran de le faire de manière appropriée", a déclaré M. Niang.



Notons la présence de plusieurs personnalités religieuses à cette cérémonie, ainsi que notre confrère Mamoudou Ibra Kane.