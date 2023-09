Habib Niang fixe le cap pour les présidentielles 2024 au Sénégal : Écoute et exigences envers les prétendants

Déclaration de Habib Niang en vue des élections présidentielles de 2024

Déclaration de Habib Niang en vue des élections présidentielles de 2024 : Un engagement résolu envers la ville de Thiès

THIÈS - À moins d'un an des élections présidentielles, les mouvements politiques et les responsables de différents partis commencent à affûter leurs armes et à clarifier leurs positions. Habib Niang, responsable du BBY à Thiès, n'est pas en reste. Lors d'une rencontre récente, il a échangé avec plus de 20 présidentes de groupements de femmes et plusieurs responsables de jeunes qui l'ont loyalement soutenu depuis sept ans.

Ce rendez-vous, loin d'être une simple formalité, a été l'occasion pour Niang de réaffirmer sa gratitude envers ceux qui l'ont épaulé durant toutes ces années. Évoquant son parcours aux côtés du Prd Macky Sall, il a rappelé les moments forts de leur collaboration. Cependant, suite à la décision de ce dernier de ne pas solliciter un autre mandat, le paysage politique se trouve aujourd'hui à un tournant majeur.

Habib Niang a ainsi souligné sa réception de nombreux parrainages provenant d'associations diverses, toutes désireuses de soutenir un candidat à la hauteur de leurs attentes. « Je ne suis pas un politicien d'intérêt. Mon engagement est avant tout pour la ville de Thiès », a-t-il martelé, mettant l'accent sur l'importance d'une démarche transparente et d'un soutien réfléchi.

En effet, Niang a exhorté les candidats à la présidentielle à se rapprocher de la population, à présenter clairement leurs programmes et à fournir des garanties solides. « Nous n'allons plus suivre aveuglément n'importe quel candidat », a-t-il prévenu, soulignant ainsi une volonté claire de ne soutenir que ceux qui sont véritablement aptes à diriger le Sénégal.

Boun Abdalah Dione sera le premier à être reçu par Habib Niang et ses partisans. Après le gamou, une démonstration de force est également prévue dans diverses régions, dont Gediawaye et Matam. Fidèle à ses engagements passés, Niang rappelle avoir déjà remis des milliers de parrainages à Macky Sall, grâce notamment à la mise en relation avec Mimi Touré. Dans la même lignée, des discussions seront menées avec la base du mouvement, et d'autres figures politiques telles que M. Amadou Ba seront invitées à présenter leur programme.

Cette déclaration de Habib Niang vient renforcer la conviction qu'à Thiès, comme dans le reste du Sénégal, la campagne présidentielle de 2024 sera marquée par une exigence accrue de transparence, de responsabilité et de proximité avec les citoyens. Seul l'avenir nous dira si ces attentes seront satisfaites.

