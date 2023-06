Habib Kane finance des cours de révision en philosophie pour les candidats au bac à Thiès

Habib Kane, un bienfaiteur reconnu dans le domaine de l'éducation à Thiès, a financé des cours de révision en philosophie pour les candidats au baccalauréat à Thiès.





Ces cours visent à aider les élèves à comprendre des concepts essentiels et à se préparer aux examens. Kane a également souligné l'importance de former une jeunesse consciente capable d'analyser et de transformer leur environnement à travers la connaissance plutôt que par la violence.





En plus de financer ces cours, Kane a fait un don de 15 millions de francs et a acheté 50 moutons pour soutenir la communauté locale. Ces initiatives sont saluées par les écoles locales et témoignent de son engagement à améliorer l'éducation et le bien-être communautaire.