Guinée : Mamadou Doumbouya nomme deux nouveaux ambassadeurs en Guinée-Bissau et au Sénégal

Dans la soirée du mercredi 9 août 2023, le président de la transition en Guinée, le colonel Mamady Doumbouya,dans un décret rendu public a nommé de nouveaux ambassadeurs en Guinée-Bissau et au Sénégal, d'après nos confrères de Laguinee.info qui donnent l'information. Il s’agit de : 1- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Guinée-Bissau : Général de 2e section Edouard Théa, ex-ambassadeur de la République d’Angola ; 2- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République du Sénégal : M. Mandjou Dioubaté, précédemment attaché de défense de l’ambassade de la République de Guinée au Royaume du Maroc.