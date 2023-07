Guinaw rails: La police arrête un dealer avec 5,350 kg de yamba ...

Un un réseau de trafic de drogue a été démantelé par es hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ à Guinaw-Rails . Les hommes du commissaire ont saisi 5,350 kg de chanvre indien ("yamba"), après l'arrestation du dealer notoire A. Mar. Tout est parti d'un renseignement exploité par les éléments du commissariat de Guinaw-Rails faisant état d'un intense trafic de drogue commandé par le dealer notoire A. Mar. Ayant réussi à infiltrer la mafia, l'un des policiers s’est fait passer pour un client, avant de passer une commande auprès du trafiquant domicilié à Guinaw-Rails Nord, selon des sources . Oubliant les techniques d'arrestations de la police dans son domaine, A. Mar a mordu à l’hameçon, en se présentant sur le lieu du rendez-vous, dans la nuit du dimanche. Par sa grande surprise quand les limiers lui ont passé les menottes. Le mise en cause était en possession d'un parquet de chanvre indien qu'il tentait de livrer à son faux client. Amené dans son domicile, la police a découvert autres paquets pesant chacun un kilogramme, d'une camelote d'un poids de 125 g et 15 cornets de chanvre indien. Soit un total de 5,350 kg de chanvre indien. Devant les enquêteurs , A. Mar a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie. Il a acquis le produit prohibé à Kaolack, d'après ses propos. Pour le moment,Placé en garde à vue, le mis en cause sera déféré demain mardi.