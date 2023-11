Gueye Bamba Lô Accueille et Propulse le Candidat Dr. Serigne Guèye Diop à Thiès : Un Engagement pour le Changement et le Développement

Après une tournée nationale significative, Dr. Serigne Guèye Diop, avec le soutien fervent de Gueye Bamba Lô, a été chaleureusement accueilli à Thiès, marquant un moment crucial dans sa campagne pour les élections de 2024. Cette visite a mis en lumière non seulement l'engagement de Dr. Diop pour le développement du Sénégal, mais aussi le soutien inébranlable de figures locales influentes comme Gueye Bamba Lô.



Le Passe de Dr Guèye à Médina Fall à Thiès a été ponctuée par des échanges profonds sur les enjeux cruciaux auxquels le Sénégal est confronté aujourd'hui : le chômage, la pauvreté et le désespoir des jeunes, qui se manifestent par une émigration dangereuse et souvent fatale. Dr. Diop a souligné l'importance de ces questions et a présenté un plan détaillé pour y remédier, s'appuyant sur son expérience réussie dans le développement industriel et agricole, ainsi que dans l'amélioration des infrastructures et des services sociaux.



L'initiative de Dr. Diop repose sur une vision holistique et pragmatique du développement. Ses réalisations passées, notamment la création de 5000 emplois et l'investissement de 65 milliards dans l'industrie et l'agriculture, témoignent de son approche efficace. Il envisage la mise en place de zones économiques spéciales et de zones artisanales dans chaque commune, en plus de la création d'agropoles et d'usines locales, pour stimuler l'économie et l'emploi.



Gueye Bamba Lô, Homme de développement de la Zone Nord de Thiès a réservé un accueil spécial au Candidat Dr Serigne Guèye Diop. Il a exprimé sa confiance totale dans la capacité de Dr. Diop à incarner le changement nécessaire pour le Sénégal. Il a souligné l'importance de choisir un président en 2024 dont le profil correspond aux ambitions et aux besoins du pays, citant l'exemple de Sandjara où Dr. Diop a déjà démontré sa compétence en matière de développement local.



Il finit par lancer un appel à la population de Thiès et du Sénégal tout entier, pour soutenir Dr. Diop dans sa quête pour un Sénégal en mouvement vers l'excellence. Gueye Bamba Lô insiste sur le fait que le programme de Dr. Diop n'est pas seulement une promesse électorale, mais un plan d'action concret pour propulser le Sénégal dans une ère de prospérité et de progrès.