Guediawaye : Près de 700 cas de grossesses non désirées recensés

La situation devient de plus en plus grave chez les jeunes filles de Guediawaye. La sexualité précoce chez les filles inquiète du jour au lendemain. Selon les statistiques fournies par la secrétaire générale de l'Association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant (Asafe), Fatimata SY, 669 cas de grossesses précoces non désirées ont été enregistrés l'an dernier, à Guédiawaye. Fatoumata explique : « Nous avons vu des enfants dont nous ne pensions pas qu'ils pourraient tomber enceintes. Une enfant qui arrête ses études parce qu'elle est enceinte. Un enfant qui a des infections sexuellement transmissibles. C'est très grave". Pour lutter contre ce fléau, la dame pense qu'il est obligatoire d'impliquer les médias, les autorités locales et les élus locaux est nécessaire pour inverser la tendance.