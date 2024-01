Grève de 72 heures des Travailleurs de la Justice

Le Syndicat des travailleurs de la justice est en train de l'accentuer en décrétant à partir de ce mercredi un mot d'ordre de grève de 72 heures. "Par conséquent, le Sytjust continue la lutte en déroulant son 7e plan d'action et décrète 72 heures de grève courant mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 janvier 2024", lit - on dans un document repris par L'Observateur dans sa parution d'aujourd'hui.



Ils poursuivent : "Galo Ba essaye visiblement de prendre le dessus sur les travailleurs de la justice au prix de détruire la carrière des greffiers et du personnel administratif du ministère de la justice. Il s'obstine à vouloir faire subir à tous ces agents une formation inadéquate, contraire aux engagements du gouvernement, qui leur a fait perdre déjà cinq ans de leur carrière. C'est apparemment pour cette raison qu'il fait abstraction des arguments juridiques du Ministère de la justice qui plaide pour un passage direct des greffiers à la hiérarchie A2 et de même façon le reversement de son personnel dans le corps des assistants des greffes".