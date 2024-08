Grève Illimitée à la Mine de Sabodala : Endeavour Mining Cherche une Reprise Rapide des Opérations

Endeavour Mining s'efforce de relancer rapidement les opérations de sa mine de Sabodala, actuellement paralysée par une grève illimitée des travailleurs en raison du non-paiement des heures supplémentaires. Depuis jeudi, les employés manifestent pour obtenir le respect des accords de 2016 sur le paiement des heures supplémentaires.



Le vice-président chargé des affaires publiques, Abdoul Aziz Sy, a indiqué dans un communiqué que la société s'emploie activement à trouver une solution. Bien que les opérations de lixiviation au carbone soient temporairement suspendues, la nouvelle usine BIOX reste en activité, ce qui devrait limiter l'impact de la grève.



Endeavour Mining ne prévoit pas d'impact significatif sur sa production globale ou ses coûts, malgré la grève. La mine et l'expansion de l'usine BIOX jouent un rôle crucial dans la création d'emplois et de revenus dans la région de Kédougou.



Depuis 2021, Endeavour Mining a régulièrement amélioré les conditions de travail de ses employés à Sabodala-Massawa, avec des accords signés en 2016 et 2022, validés par l'inspection du travail. Cependant, les récentes revendications des employés portent sur des paiements rétroactifs depuis 2016, remettant en cause les accords existants.



Malgré les propositions de la direction, incluant une prime de production et des avantages fiscaux, les représentants des travailleurs persistent dans leurs revendications. El Hadj Malick Gningue, membre du délégué des employés, précise que les heures supplémentaires doivent être calculées en fonction du temps de présence des travailleurs selon les horaires applicables à chaque groupe.



Le désaccord majeur porte sur un forfait d'heures supplémentaires pour les cadres travaillant en production sur des plages horaires de 12 heures. Les travailleurs maintiennent leur grève, arguant que la direction n'a pas signé le procès-verbal de l'inspection régionale du travail de Kédougou.



aps