Grand serigne de Thiès détruit Ahmed Cissé et donne raison à Oustaz Modou Fall

Suite aux propos de Cheikh Ahmed Cissé à l'endroit du Coran, le grand serigne de Thiès, très en colère déplore le mauvais comportement d’Ahmed dans ses sorties médiatiques qui se réclame oustaz. Selon Baye Cheikh Mbaye, l’état doit prendre ses responsabilités sur ses phénomènes qui se multiplient de jour en jour. Grand serigne pense que les propos blasphématoires tenus par le prêcheur Ahmed Cissé à l'égard du Coran et les paroles de Dieu sont impardonnable. À cet effet, met en garde aussi au site internet qui a publié cette vidéo. Pour rappel, le prêcheur gambien a tenu des propos jugés blasphématoires sur le Coran et la parole de Dieu. Ces propos ont choqué beaucoup de Sénégalais notamment l'ONG Jamra qui a décidé de l'exclure de l'organisation. Sans gêne grand serigne est revenu sur le point qui a amené conduit Ahmed Cissé dans l’erreur et donne raison à oustaz Modou Fall qui tranché le débat en s’appuyant sur les vérités du coran.