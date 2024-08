Grand Magal de Touba: 6563 agents de santé mobilisés et 800 millions d'appui budgétaire aux hôpitaux

A l'occasion du Grand Magal de Touba prévu le vendredi 23 août 2024, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a effectué, mardi, une visite de terrain pour faire l'état des lieux sur le dispositif sanitaire qu'il a mis en oeuvre pour assurer la couverture médicale des pèlerins.



En effet, il s'est rendu à l'hôpital de Ndamatou, le centre de santé Serigne Mbacké Madina et l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim. Il a aussi visité le dispositif mis en place par le service d'hygiène dans le cadre des préparatifs de cet événement religieux de dimension planétaire.



De même, l'ancien chef du district sanitaire de Touba, par ailleurs actuel directeur régional de la santé, Dr Mamadou Dieng a annoncé que cette année ( édition 2024) 6563 agents de santé seront mobilisés. Sur ce, les 5790 agents sont issus des différents districts sanitaires de la région de Diourbel.



En plus, par rapport à l'effectif, il y a 50 spécialistes et 723 non spécialistes. Par rapport à l'appui budgétaire pour les trois structures sanitaires de la ville Sainte de Touba, l'autorité a révélé que le gouvernement a dégagé une enveloppe de 800 millions de francs CFA pour les trois hôpitaux.



Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, il est revenu sur l'enveloppe qui peut gérer les problèmes des structures sanitaires concernées pendant et après le Magal. Le porte - parole de la communauté mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a apprécié l'augmentation de l'appui au Magal.