Gouvernement : le président Macky Sall annonce aux ministres qu'il procédera au remaniement d'ici la fin de semaine

Ce mercredi, lors du conseil des ministres, le Président Macky Sall a annoncé qu’il procédera au remaniement du gouvernement «d’ici à la fin de la semaine». D’après les informations du journal Libération, le chef de l’État a remercié «tous les ministres» et prévenu qu’il y aura «des changements en profondeur». Le journal souligne que Macky Sall a justifié le retard dans le remaniement qu’il voulait effectuer «plus tôt». Il a déclaré avoir dû revoir ses plans initiaux pour «faire face à certains événements». Sans plus de précisions. Ainsi, le poste le plus scruté en vue de la réorganisation des rangs du gouvernement est sans doute celui de Premier ministre. La question que tout le monde se pose est si Amadou Ba restera-t-il, ou pas, chef du gouvernement? Le président Macky Sall va mettre fin au suspens d'ici la fin de semaine