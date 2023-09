Gouvernement : Macky Sall annonce un remaniement avant son départ pour New York

Ce mercredi,en conseil des ministres, le Président Macky Sall a annoncé aux ministres qu'il va procéder au remaniement du gouvernement, renseigne l'observateur . Avant même son départ pour New York et l’Assemblée générale des Nations unies (17-23 septembre), le chef de l’État a précisé qu’il formera le nouvel attelage , au-moins qu'il ai un changement de programme. «Si l’agenda du Président n’est pas bousculé par un imprévu, le remaniement devrait intervenir au plus tard samedi prochain», avance le journal. Cette nouvelle composition du gouvernement intervient après la choix porté sur Amadou Ba pour représenter les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar lors de la prochaine élection présidentielle. Ainsi, ce sera une occasion pour macky sall de désigner des titulaires aux ministères des Sports, de l’Élevage et de l’Agriculture. Le Premier ministre assure l’intérim dans ces départements depuis les démissions de leurs ex-occupants. Amadou Ba va t-il quitter le poste de PM pour aller sur le terrain ? Les avis sont partagés. D'aucuns pensent qu'il doit remettre ce poste pour pouvoir mieux se concentrer à la campagne . Les autres veulent qu'il garde son poste vu que le président Macky Sall , qui n'est pas candidat pourrait assurer les travaux à gérer.