Gestion des déchets solides dans la commune de Touba Toul: Le ministre Moussa Balla Fofana réceptionne un important lot de matériels de nettoiement

Ce matériel est composé de 990 bacs à ordures, 85.920 articles composés de petits matériels, 25. 000 tee - shirts, 2.500 gilets fluorescents et 50. 000 poubelles, d'une valeur d'un milliard quatre - vingt - treize millions neuf cent quatre - vingt - trois mille neuf - cent, informe le ministre Moussa Balla Fofana au cours de la cérémonie de remise du matériel de nettoiement.



Pour promouvoir un cadre d'intervention et de mobilisation des ressources au profit des collectivités territoriales, l'Etat du Sénégal a mis en place le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (PROMOGED), à travers "une synergie d'action permettant d'améliorer harmonieusement le cadre de vie des populations et répondre à une demande sociale".



"Le PROMOGED constitue la deuxième phase du Programme national de la gestion des déchets, initié par l'Etat du Sénégal avec l'appui des partenaires techniques et financiers, que sont la Banque mondiale, l'Agence espagnol pour la coopération internationale au développement, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement", a - t - il expliqué.



Ajoute - t - il, "le PROMOGED cible spécifiquement le pôle de Dakar, avec un vaste réseau de réalisation d'infrastructures avec le projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss, ainsi que la mise en place de systèmes intégrés de gestion des déchets dans les régions de Thiès, Saint - Louis, Matam, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda".



Ce projet couvre 138 communes réparties dans les régions citées. L'objectif est de renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et d'améliorer les services de gestion des déchets solides dans les villes sélectionnées. Pour répondre aux urgences, dit le ministre Moussa Balla Fofana, "le PROMOGED a préparé et mis en oeuvre un programme prioritaire de propreté (3P) avec pour objectif d'améliorer à court terme, le carde de vie des populations des communes bénéficiaires".



En outre, dans une dynamique communautaire et de création d'emplois, le ministre a indiqué que le 3P se veut de mettre en oeuvre le système de nettoiement des communes sélectionnées, en éradiquant les dépôts sauvages, entre autres. "Nous sommes déterminés à soutenir le développement harmonieux et inclusif de nos collectivités territoriales, en travaillant ensemble et en mobilisant toutes les parties prenantes, nous pourrons faire une différence significative et durable pour notre nation", a - t - il assuré.



Par la même occasion, il a invité les collectivités territoriales à promouvoir la salubrité dans les communes par le biais d'actions conjointes, en collaboration avec les organisations communautaires de base pour une utilisation rationnelle et efficace de ce matériel.



Pour sa part, le maire de la commune de Touba Toul Ameth Dièye s'est réjoui de l'engagement de l'Etat du Sénégal dans le cadre du PROMOGED pour une bonne gestion intégrée des déchets et une sensibilisation sur le comportement des citoyens de la commune de Touba Toul. Profitant de cette tribune, il a sollicité l'appui du ministre Moussa Bala Fofana pour améliorer le cadre vie de sa collectivité territoriale avec d'autres projets.