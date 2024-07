Gestion des déchets solides : Dr Mamadou Djité propose une articulation entre les maires et la Sonaged pour harmoniser leurs actions

Rédigé le Lundi 8 Juillet 2024
Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le maire de la commune de Thiès - Ouest, Dr Mamadou Djité a présidé, ce samedi 6 juillet 2024, au marché Grand Thiès, la deuxième édition de la journée mensuelle de nettoiement , pour répondre favorablement à l'appel du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le cadre de la deuxième journée nationale "Setal sunu réew", une initiative citoyenne lancée pour un cadre de vie viable. Profitant de l'occasion en tant qu' élu local, il a un message à l'endroit des nouvelles autorités de trouver un cadre légal pour mieux articuler la gestion des déchets solides entre les maires et la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et harmoniser leurs actions. En plus, Korka Seck Kâ, déléguée régionale de ladite structure, a tenu à lancer un appel solennel aux populations, particulièrement aux commerçants sur les occupations anarchiques au boulevard du marché. Elle a aussi insisté sur l'engagement communautaire des Associations sportives et culturelles (Asc) pour lutter contre l'insalubrité dans le marchés et espaces publics de la cité du rail.