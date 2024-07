Gestion de l'Eau : Appel à la Publication du Contrat entre l'État Sénégalais et le Groupe Suez

Le coordinateur du Forum social sénégalais (FSS), Mamadou Mignane Diouf, a demandé aux autorités sénégalaises de publier le contrat d’affermage signé avec la multinationale Suez pour la gestion de la distribution d’eau potable. Lors d'un point de presse conjoint avec le Conseil citoyen droit à l’eau et à l’assainissement au Sénégal (COCIDEAS), il a insisté sur la transparence concernant ce contrat, en particulier après que Suez a perdu ses avoirs au Maroc.



Il a aussi appelé à réévaluer ce contrat, critiqué par le Forum civil sénégalais, et à réparer les injustices subies par les travailleurs menacés de licenciement. Un plan d’actions incluant une marche contre la gouvernance de l'eau et une enquête parlementaire sur le secteur de l’eau a été annoncé.



Le contrat d’affermage de quinze ans vise à assurer l'approvisionnement en eau potable pour environ 7 millions d’habitants. M. Diouf a également proposé de constitutionnaliser le droit à l’eau et à l’assainissement au Sénégal.



aps