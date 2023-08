Gamou Tivaouane 2023: Le gouverneur de la région de Thiès annonce un renforcement de sécurité

En prélude du Gamou de Tivaouane, dans un contexte où le Sénégal a connu des séries de manifestations, le gouverneur annonce que la sécurité sera bien renforcée pour un bon déroulement du Gamou. « Nous venons de sortir d’une période plus ou moyen mouvement pour le Sénégal et nous tiendrons compte de ce contexte. C’est pourquoi ce gamou sera placé sous une sécurité renforcée . Les forces de défense et de sécurité se sont engagées pour mieux renforcer le long des axes routiers qui mènent vers Tivavon, mais également renforcer la sécurité à l’intérieur même de Tivavon en mettant l’accent sur les grands lieux de regroupements religieux comme la grande mosquée qui est phase de finition des chantiers. Nous allons aussi mettre en accent sur les domiciles des guides religieux. Et un dispositif sera aussi pris pour élargir la zone piétonne qui est aussi importante dans cet événement où des millions de pèlerins seront présents » a annoncé le gouverneur de la région Thies. Rappelons que le Gamou sera célébré cette année dans l’hivernage. Dans ce contexte, le gouverneur annonce aussi qu’un dispositif spécial sera pris pour que l’événement puisse avoir une grande réussite.