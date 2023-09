Gamou Tivaouane 2023: À la découverte de Sam Mboup , l'homme miraculeux de Tivaouane

Rédigé le Lundi 25 Septembre 2023 | Rédigé par Hanne Abou

En prélude au Gamou de Tivaouane, le groupe Thiès info a eu un entretien exclusif avec le chanteur religieux Sam Mboup. De par son parcours stentor, Serigne Sam comme certains l'appellent, est sans doute l'un des modèles achevés du genre parmi ceux qui donnent une saveur particulière aux écrits et poèmes de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy et de sa famille. Sa réputation s’est répandue aux quatre coins du Sénégal et de la sous-région. L'aveugle est revenu sur l'importance de célébrer la naissance du prophète Mouhamad psl et comment les talibès doivent respecter les chartes établies à Tivaouane.