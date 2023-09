Gamou 2023: Balla Gaye 2 magnifie les actions sociales de Aziz Ndiaye

Rédigé le Vendredi 29 Septembre 2023 à 07:15 | Lu 31 fois Rédigé par Hanne Abou

À l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mouhamad psl, l'ancien roi des arènes Balla Gaye 2 était chez Aziz Ndiaye. S'adressant aux journalistes, le lutteur est revenu sur sa relation particulière avec l'homme d'affaire. Le lutteur magnifie les actions de son ami. D’après lui, Aziz Ndiaye est un exemple et modèle de bonté. Balla Gaye s'est prononcé sur le situation actuelle de lutte sénégalaise et donne son avis sur le prochain combat entre Modou Lo et Ama Baldé