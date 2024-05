GRAVE ACCIDENT D'UN CAMION A MBOUR 1 THIES

Rédigé le Samedi 25 Mai 2024 à 10:31 | Lu 39 fois Rédigé par Rédaction

Découvrez en vidéo les détails de l'accident survenu ce vendredi 24 mai 2024 au rond-point Mbour1. Un camion semi-remorque, au cœur d'une dispute entre deux apprentis chauffeurs, dévie de sa trajectoire, percutant un taxi et deux autres véhicules avant de terminer sa course dans une maison. Heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Restez informé des causes de cet incident dans notre reportage à venir.