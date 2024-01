Foundiougne: L'école élémentaire Tafsir Aliou Mor Boye classée site historique

"J'ai pris un arrêté ministériel pour classer site historique que l'école primaire où le président Macky Sall a appris à lire et à compter", a - t -il dit à l'ouverture du Salon national du Livre qui se tient à Fatick jusqu'à vendredi, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce mercredi.



Ce salon a pour thème : "La culture sous le magistère du président Macky Sall" en hommage au chef de l'Etat. Il poursuit ses propos à l'occasion de ce grand rendez - vous des Arts et des Lettres: "Tout à commencé à Foundiougne. C'est une école qui a donné au Sénégal un brillant chef d'Etat et travailleur".



Pour rappel, le président Macky Sall a démarré ses études primaires à l'école des garçons de Foundiougne, actuelle école Tafsir Aliou Mor Boye.