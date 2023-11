Forum sur le bien être organisé par Tostan

Organisé par Tostan, le Forum sur le Bien-être est une occasion unique de transformation permettant aux individus, aux organisations et aux communautés d’avoir accès à des informations et d’échanger sur les voies et moyens de favoriser le bien-être professionnel, personnel et communautaire. Mettre l’accent sur le bien-être holistique, en particulier pour ceux qui sont au cœur des efforts de changement social et de bien-être est le l'objectif majeur dans un contexte mondial de plus en plus difficile. Le forum vise à catalyser le bien-être intérieur pour les acteurs du changement social dans le monde entier. Suite au succès du premier Sommet Mondial du Bien-être pour le Changement Social qui s’est tenu à Bilbao en 2022, une série de Forums régionaux se tiendront sur quatre continents en 2023 dans le but de refléter les diverses compréhensions et approches régionales du bien-être.