Forum des entreprises: L'APL déplore l'absence des élus locaux et des chefs d'entreprise de la région de Thiès

Rédigé le Samedi 16 Décembre 2023 à 11:18 | Lu 132 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

L'Association de la presse locale (APL) de Thiès a organisé, jeudi 14 décembre 2023, un Forum d'échanges sur l'émigration irrégulière des jeunes qui se sont engagés dans des embarcations de fortune pour rallier l'Europe, via notamment la route des Canaries. En effet, ce Forum visait également à renforcer le dialogue avec les élus locaux et les chefs d'entreprise qui s'activent dans les zones minières pour favoriser une bonne stratégie dans la mise en œuvre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) au profit des populations impactées par les industries extractives. A cette occasion, le correspondant du groupe E - Media Invest, Izydore Alexandre Sène a déploré l'attitude de certains élus locaux et chefs d'entreprise qui ont boudé cette activité importante dans cette région qui regorge d'énormes ressources socio - économiques. Pour sa part, le maire de la commune de Ngoundiane Mbaye Dione qui prenait part à cette rencontre enrichissante avec son collègue maire de Ngaye Mékhé Maguette Wade, a salué cette initiative qui vient à son heure. La rencontre s'est tenue dans la cité du rail, en présence des autorités, des jeunes entrepreneurs, des élèves entre autres. Pour rappel, cette activité rentre dans le cadre des 72 heures de l'Association de la presse locale (APL) de Thiès.