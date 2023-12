Forum de Mer et Monde à Thiès : Un Tournant pour l'Égalité de Genre et le Leadership Féminin en Milieu Rural

THIÈS, SÉNÉGAL - Aujourd'hui, la ville de Thiès a accueilli un événement marquant dans le domaine de l'égalité de genre et du leadership féminin, organisé par M et Monde, un organisme de coopération internationale fondé en 1999. Sous la direction d'Aïssatou Ba, cet événement a été un moment clé pour partager des pratiques exemplaires en matière de leadership féminin, surtout en milieu rural.



Le projet, financé par le Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie au Québec, avec un budget de 450 000 dollars canadiens, s'étend sur trois ans. En cette journée symbolique, presque à l'achèvement du projet, Mer et Monde a dévoilé un guide sur l'approche genre, destiné à être utilisé par d'autres organismes pour renforcer l'égalité de genre dans les milieux ruraux.



Le projet a débuté par le renforcement des capacités des organisations de la société civile, avec une attention particulière à la politique de genre. Des micro-projets ont ensuite été mis en place, notamment avec des groupements de femmes, pour les former en leadership et renforcer leurs capacités. Cette initiative a permis aux femmes de s'affirmer et de prendre des positions stratégiques au sein de leurs organisations.



L'approche inclusive et participative du projet a été sa force majeure. Il ne s'agissait pas d'imposer un projet, mais plutôt de répondre aux besoins de la population en collaboration avec des partenaires locaux. L'accent a été mis sur l'accompagnement et l'appropriation des pratiques par les organisations bénéficiaires.



Jean-Pierre Faye, chargé de programme en environnement et gestion des ressources naturelles au groupe de recherche et d'appuis aux initiatives mutualistes GRAIM, a souligné l'impact du programme sur les capacités des organisations locales. Les bénéficiaires, principalement des groupements de femmes, ont reçu des formations sur l'égalité de genre, le leadership féminin, et les droits des femmes, et ont été aidés à mettre en œuvre des activités génératrices de revenus.



Bien que l'autonomie complète ne soit pas encore atteinte, des bases solides ont été posées pour y parvenir. La fin du projet, prévue pour mars, promet d'atteindre plus de 80 % des objectifs fixés. L'initiative intervient dans diverses localités de la région de Thiès, dont Fandène, Sindia,Thiès et Touba.



Ce forum représente un pas important vers l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes au Sénégal, en particulier dans les zones rurales. La mise en œuvre de ce guide et les pratiques partagées aujourd'hui à Thiès sont des jalons essentiels pour un avenir plus équitable.