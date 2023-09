Fortes pluies à Thiès : La mosquée Massogui Tall de Mbour1 envahi par les eaux

Les fortes pluies tombées à Thiès entre hier jeudi et aujourd'hui ont causé de nombreux dégâts dans la capitale ferroviaire. Dans le quartier Mbour1, la mosquée Massogui Tall est envahie par les eaux de pluie. Les tapis de prière restent impraticables. Avec l'aide des jeunes du quartier, la mosquée a été rapidement nettoyée. Dans les principales artères de la ville, on note des routes impraticables envahies par les eaux, en passant par le siège du parti Rewmi, le Cyber ​​Campus jusqu'à l'école Jules Sagna, tout est complètement submergé. La plupart des conducteurs ont décidé de ne pas entrer dans les zones comme Hercent (Thies Est) et Medina Fall (Thies Nord) qui restent les zones les plus touchées par les pluies qui ont commencé hier.