Fortes pluies à Thiès: Deux enfants meurent noyés dans une fosse septique au quartier mbour3

Lors de la forte pluie de ce jeudi à Thiès, deux enfants (garçon et fille) ont perdu la vie en raison de la noyade dans une fosse septique d'un chantier au quartier mbour3. Abdou et Fatim, membres d'une famille commune, ont été retrouvés par un résident du quartier, Momar Yapsa, qui a contacté les sapeurs pompiers. Selon des sources, le sous préfet de la commune Ouest était sur place pour observer les événements. Actuellement, on ne connaît pas le propriétaire du chantier, mais l'autorité affirme qu'ils vont trouver une solution rapide pour résoudre ce problème avant que l'irréparable ne se reproduise dans ce quartier. Nous y reviendrons