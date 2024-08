Formation numérique : 200 jeunes de Diourbel certifiés dans les métiers du digital

Jeudi dernier, deux cents jeunes issus de différentes localités de la région de Diourbel (centre) ont reçu leur certificat de formation dans le domaine des métiers du numérique. Cette formation s'inscrivait dans le cadre d'un camp de vacances numérique organisé par une startup sénégalaise.



La cérémonie de remise des attestations a eu lieu dans la salle de réunion du conseil départemental de Diourbel, en présence du président du conseil, d'une délégation de Sénégal numérique SA, ainsi que du représentant du ministre des Collectivités territoriales, de l’Urbanisme et de l’Aménagement des territoires.



Durant plus d'une semaine, les jeunes participants ont été initiés à des compétences en marketing digital, en gestion de communauté (community management) et en multimédia.



Ismaila Fall, fondateur de la startup Marketing Solution Center et initiateur de cette formation, a expliqué que l'objectif était de permettre aux jeunes de tirer parti des opportunités offertes par les métiers du numérique. "Nous avons profité des vacances scolaires pour organiser cette session en collaboration avec Sénégal numérique SA", a-t-il déclaré.



L'objectif principal de cette initiative est de promouvoir l'emploi dans le secteur du numérique dans la région de Diourbel. À cet égard, Ismaila Fall a mentionné que huit entreprises ont vu le jour pendant la formation grâce au soutien technique des formateurs.



Il a exhorté les autorités locales et les pouvoirs publics à soutenir les jeunes formés afin de valoriser les compétences acquises durant cette session.



Au nom des participants, Birame Madjiguène Fall a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la formation, en soulignant que les compétences développées permettront à certains de s'insérer sur le marché du travail, tandis que d'autres pourront se lancer dans l'entrepreneuriat numérique.



