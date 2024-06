Formation des Journalistes à Thiès sur les Nouvelles Stratégies du Programme de Vaccination

La Direction régionale de la santé (DRS) de Thiès a organisé jeudi une session de formation pour les journalistes, centrée sur les nouveaux concepts du Programme élargi de vaccination (PEV). Cette initiative vise à impliquer les médias dans ce programme essentiel du système de santé.



Durant la session, les journalistes ont découvert les notions d’“enfant zéro dose“, d’“enfant sous-vacciné“, de “communautés manquées“ et de surveillance communautaire. Ces termes décrivent des situations spécifiques de vaccination et sont essentiels pour comprendre les défis actuels du PEV.



Le Programme élargi de vaccination, lancé au Sénégal en 1979, cible désormais 13 maladies, y compris la Covid-19. Les vaccinations se déroulent en trois étapes : Penta 1, Penta 2 et Penta 3, administrées selon l’âge de l’enfant. Un “enfant zéro dose“ n’a pas reçu la première dose (Penta 1), tandis qu’un “enfant sous-vacciné“ n’a pris que les deux premières doses. Les “communautés manquées“ désignent les groupes qui n’ont pas pu être vaccinés en raison de divers obstacles.



La formation a également abordé la gestion des rumeurs, un défi accentué par la pandémie de Covid-19 et les réseaux sociaux. Les données de 2021 montrent de bonnes performances vaccinales à Thiès, mais la grève du personnel de santé depuis 2022 a retardé la mise à jour des statistiques.



En 2023, malgré des ruptures de vaccins dues à une forte demande, la région a bénéficié du soutien de partenaires pour la vaccination contre le cancer du col de l’utérus et la Covid-19. La levée de la grève permettra une meilleure visibilité des progrès récents.



Après avoir formé ses agents avec l’aide de l’UNICEF et de la coordination du PEV, la DRS de Thiès a décidé d’éduquer également la presse locale. Adja Bineta Guèye, responsable de l’éducation et de l’information pour la santé, a souligné l'importance de l’engagement des médias pour sensibiliser le public aux objectifs de vaccination.