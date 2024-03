Formation de 100 techniciens en froid et climatisation à l'utilisation des réfrigérants naturels à Thiès

Au cours d'une formation intensive d'un mois, cent techniciens en froid et climatisation ont été instruits dans l'utilisation des réfrigérants naturels. La cinquième et dernière cohorte de vingt techniciens, formée à l'emploi de ces fluides respectueux de l'environnement, a reçu ses certificats vendredi au Lycée technique François Xavier Ndione de Thiès.



Les réfrigérants naturels sont présentés comme des alternatives aux fluides frigorigènes, contribuant ainsi à réduire de 10% la destruction de la couche d'ozone.



Cette initiative de formation a été rendue possible grâce au soutien du GIZ, en collaboration avec la Direction de l'environnement et des établissements classés.